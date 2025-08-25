dalivali.bg
Нова мода в Турция: Клиники вече правят операции за намаляване на ръста

Процедурите са търсени предимно от високи дами

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:30 ч. 25.08.2025 г.

Операции за намаляване на ръста са новата тенденция в клиниките в Турция, една от водещите дестинации за медицински туризъм в региона, съобщава турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк, цитирана от БТА.

Според публикация на в. "Поста" Турция се е превърнала в предпочитан център за естетични хирургични процедури за намаляване на ръста.

Операциите са търсени предимно от високи дами, които смятат височината си за недостатък по отношение на привлекателността или такива с различна дължина на краката.

Турция частично забрани плановите операции за цезарово сечение

Турски клиники предлагат процедури, при които чрез скъсяване на бедрената и пищялната кост се постига намаляване на ръста от 3 до 8,5 сантиметра. Клиниките заявяват, че след процедурата не остават белези, а пациентите обикновено се изписват в рамките на 3 до 5 дни.

По време на процеса на заздравяване трябва да се използва проходилка или инвалидна количка в продължение на два месеца. Повечето пациенти могат да започнат да ходят без помощ от шестата седмица, добавят клиники, които предлагат тази услуга. 

