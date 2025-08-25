dalivali.bg
Капитанът на лодката към атракциона с починалото дете обжалва паричната си гаранция

Капитанът на лодката към атракциона с починалото дете обжалва паричната си гаранция

„Общината отне последната ми радост": Майка критикува датските власти, след като отнеха новородената ѝ дъщеря заради тест

„Общината отне последната ми радост“: Майка критикува датските власти, след като отнеха новородената ѝ дъщеря заради тест

Целта на Русия е да дестабилизира Европа, според доклад

„Viele Danke”: Борисов отиде в Германия, за да благодари на „Райнметал“ за инвестицията у нас

Можем ли плуваме в газирана вода?

Павел Дуров, година след ареста му: Разследващите още се мъчат да намерят доказателства срещу мен

Началникът на израелския Генерален щаб призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците

След като мъж почина от паднал клон в Пловдив: Уволниха директора на ОП „Паркове и градини“

Млада родилка почина в Русе, започва разследване за смъртта ѝ

Стотици чуждестранни гости, политици и общественици са в Киев за годишната Молитвена закуска
Светът

Италиански доброволец загина в битка за Украйна

Починал е и колумбийският доброволец Джими Москера Куеро и французина Ерик Курсие

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:50 ч. 25.08.2025 г.

Италианският доброволец Лука Чека, сражаващ се заедно с Въоръжените сили на Украйна, е загинал. За него нямаше информация от миналата година насам, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА. 

Новината за смъртта беше обявена на страницата „Мемориал на международния доброволец за Украйна“ във „Фейсбук“, посветена на паметта на падналите в Украйна чужденци.

„Нашият обичан италиански брат Лука Чека, който служи като доброволец в Украйна, падна на бойното поле. Чест, слава и благодарност за нашия брат“, пише в публикация под публикуваната снимка на Чека.

Стотици чуждестранни гости, политици и общественици са в Киев за годишната Молитвена закуска

Лука Чека е роден в Рим преди 34 години и неговата смърт беше потвърдена от запознати с въпроса източници. Той беше официално обявен за изчезнал през декември миналата година. Други източници съобщават, че е загинал, сражавайки се в Донецка област.

Специално от Киев: Светослав Иванов за другия смисъл на „Нека силата бъде с теб”

Страницата във „Фейсбук“ съобщава също за смъртта на колумбийския доброволец Джими Москера Куеро и французина Ерик Курсие. Чека е деветият италианец, загинал във войната в Украйна, след Томас д'Алба, Антонио Омар Дриди, Мануел Мамели, Анджело Костанца, Масимилиано Галети, Елия Пуцолу (сражаващ се на страната на проруските сили), Бенджамин Джорджо Гали и Еди Онгаро.

Италианският вицепремиер към Макрон: "Вземи си каската и иди в Украйна сам"

Голям пожар гори в столичния квартал „Кръстова вада" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Хиляди добри хора за ден събраха парите за лечение на 12-годишния Николай

Очевидец: Мигрантите в буса в Лозенец бяха полуживи, граничните полицаи ги спасиха

Бойко Борисов: Надявам се президентът да каже за гл. секретар на МВР и шефа на ДАНС

