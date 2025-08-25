Въпреки войната и продължаващите руски удари срещу Украйна, стотици чуждестранни гости пристигнаха в Киев за годишната Молитвена закуска под патронажа на президента Володимир Зеленски.
Сред тях официални лица като премиера на Канада и специалният пратеник на Тръмп за Украйна. Там са и председателят и заместник-председателят на комисията по отбрана на българския парламент Христо Гаджев и Ивайло Мирчев, както и представители на неправителствения сектор като Соломон Паси и "Атлантическия клуб".
Поканен e и журналистът на bTV и водещ на предаването „120 минути“ Светослав Иванов.
На фронта Киев твърди, че си е върнал контрола над няколко села в Донецка област. Руския нанесе над 500 атаки за последното денонощие по Запорожка област, съобщават местните власти.
А Москва съобщи за свалени украински дронове край руската столица.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK