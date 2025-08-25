„Нека силата бъде с теб“ – това е, може би, най-популярният израз от сагата „Междузвездни войни”. В последните три години и половина за украинците тези думи имат много по-директно и съдбоносно значение. Защото те обозначават края на въздушната тревога и са знак, че може да напуснеш бомбоубежището.

Само за последните 40 часа на телефона си получих няколко предупреждения чрез системата за ранно известяване на Украйна. През нощта, рано сутринта, ранният следобед, в деня преди националния празник на страната – атаките в различни части на страната не спират и този пронизващ звук, който идва от смартфона ти, съпроводен с предупреждението:

„Въздушна атака. Насочете се към най-близкото укритие”. След като опасността отмине, следва и вече познатото – „Край на тревогата. Нека силата бъде с теб”.

Всяка следваща атака отвъд фронта, по украинските градове и особено по столицата Киев, има за цел да плаши, тя атакува основно психиката. Да смаже вярата в утрешния ден. Да напомня отново и отново, че може да няма утре.

Когато дойдеш тук и усетиш атмосферата, разбираш, че дипломатическите усилия и фрази пред камерите са едно, а реалността е нещо коренно различно.

Военните удари срещу Украйна зачестиха, особено силно през последните седмици, паралелно с опитите на американския президент Доналд Тръмп да излезе с мирна инициатива. Повече от седмица след срещата между Тръмп и Путин в Аляска, все още няма рамка за примирие. Няма и яснота как биха изглеждали евентуалните преговори и кой с кого би преговарял, къде.

Снимка: EPA/Reuters

Европа и Украйна настояваха за безусловно спиране на огъня, като първа стъпка към каквито и да е преговори. Но след разговорите в Анкъридж американската администрация избра друг път – стремеж към всеобхватно мирно споразумение, без примирието да е задължително условие. С други думи – дори и при преговори, войната няма да спре.

Това, според мнозина, е в пълен синхрон с интереса на Русия. Не е изненадващо, че Москва използва това пропукване, за да засили натиска срещу Украйна по целия фронт от 1200 километра – колкото е разстоянието от София до Мюнхен.

В Киев ми разказват, че в седмиците преди срещата, а и към днешна дата, особено ожесточени са атаките в Донецк – сърцето на Донбас. За Путин тази област е „исторически руска земя“ и предаването ѝ е задължително условие за край на агресията. Дали Тръмп е бил убеден в тази теза и какво точно има предвид с думите „Украйна ще трябва да размени някои територии“, до този момент остава въпрос без отговор.

Снимка: EPA/Reuters

В навечерието на Националния празник на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Украйна „няма да даде земите си на окупатори”.

Тази ситуация изправя Украйна и Европа пред нова дилема. Европейските лидери застанаха до Зеленски в Белия дом и поискаха гаранции за сигурността на Украйна.

Но как ще изглеждат те? По думите на Зеленски - в момента екипи от Украйна, САЩ и европейски партньори работят по архитектурата за гаранциите за сигурност. Но конкретика все още няма. Изпращането на европейски военни части като щит срещу ново руско нападение е вариант, който остава на масата. Но изглежда малко вероятен. Какво би означавал руски удар срещу тези части – и мълчанието на Европа след него?

Не е ясно и как ще продължи американската военна помощ. Украинската армия дори сега е по-боеспособна, от която и да е в Европейския съюз. Но дали ще остане такава – зависи не само от Киев, а и от Вашингтон.

Снимка: Ройтерс

Живеем във времето на големия шум в социалните мрежи, гръмки фрази и тоталното разминаване на думи, действия и реалност. В Украйна обаче реалността е, че от три години и половина страната е в състояние на война.

И тъй като у нас често приемаме мира като даденост, искам да ви помоля, следващият път, когато някой реши да пробва системата за ранно известяване, нека поне да се опитаме да не се оплакваме колко е било страшно и стресиращо. Защото тук хората отдавна не се оплакват. И очакват всеки път с надежда вече познатите думи – „Нека силата бъде с теб”. Всеки ден след сирената за въздушна тревога, която им напомня за битката на светлата и тъмната страна. Но не като във филм, а наистина.

