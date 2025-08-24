dalivali.bg
Денят на независимостта: Зеленски обеща Украйна да продължи да се бори (ВИДЕО)

В Киев се проведоха тържества за годишнината от обявяването на независимостта от СССР през 1991 г.

Снимка: EPA/Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:39 ч. 24.08.2025 г.

Украйна ще продължи да се бори за свободата си. Това заяви президентът Володимир Зеленски в обръщение към нацията по повод Деня на независимостта на страната.

„Имаме нужда от справедлив мир – мир, в който бъдещето ни ще бъде решавано само от нас. Украйна все още не е победила, но със сигурност не е и загубила “, каза той и подчерта, че страната ще се съпротивлява срещу Русия, „докато призивите ни за мир не бъдат чути“.

В Киев се проведоха тържества за годишнината от обявяването на независимостта от СССР през 1991 г. присъства на церемонията и застана редом до Зеленски пред катедралата „Света София“. „Искам да кажа нещо просто, но важно – Канада винаги ще бъде рамо до рамо с Украйна“, заяви той.

Канадският премиер Марк Карни пристигна в Киев в Деня на независимостта на Украйна

Сред гостите беше и американският пратеник Кийт Келог, който получи орден „За заслуги“ първа степен от Зеленски. След благодарностите към него и президента Доналд Тръмп, Келог му отвърна: „Ще направим така, че това да се случи.“

Зеленски сподели и писмо от крал Чарлз, който изрази „най-сърдечни и искрени пожелания“ към украинския народ: „Изпитвам най-голямо възхищение към несломимия дух на украинците и се надявам, че нашите страни ще продължат съвместно да работят за справедлив и траен мир.“

Британското правителство обяви, че знамената на Украйна ще бъдат издигнати над „Даунинг стрийт“ в чест на годишнината. Министерството на отбраната потвърди, че британски военни експерти ще обучават украински войници поне до края на 2026 г.

Още помощ за Украйна: Нo не от САЩ, а от Канада

Норвегия съобщи, че ще предостави системи за противовъздушна отбрана на стойност около 7 млрд. крони (693 млн. долара). Страната заедно с Германия ще финансира доставката на две системи Patriot, включително ракети, като Норвегия ще осигури и радар.

Украйна и Швеция обявиха, че са се споразумели за съвместно производство на военна техника. Шведският министър на отбраната Пол Йонсон уточни, че украинска технология ще бъде предоставена на заводи в Швеция, а произведената там техника ще бъде изнасяна обратно за Украйна.

Междувременно Русия съобщи, че е завзела две села в Донецка област. Руски войски напредват бавно и с големи загуби, като в момента контролират около 20% от украинската територия.

