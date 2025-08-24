Денят на независимостта: Зеленски обеща Украйна да продължи да се бори (ВИДЕО)

Украйна ще продължи да се бори за свободата си. Това заяви президентът Володимир Зеленски в обръщение към нацията по повод Деня на независимостта на страната.

„Имаме нужда от справедлив мир – мир, в който бъдещето ни ще бъде решавано само от нас. Украйна все още не е победила, но със сигурност не е и загубила “, каза той и подчерта, че страната ще се съпротивлява срещу Русия, „докато призивите ни за мир не бъдат чути“.

В Киев се проведоха тържества за годишнината от обявяването на независимостта от СССР през 1991 г. присъства на церемонията и застана редом до Зеленски пред катедралата „Света София“. „Искам да кажа нещо просто, но важно – Канада винаги ще бъде рамо до рамо с Украйна“, заяви той.

Сред гостите беше и американският пратеник Кийт Келог, който получи орден „За заслуги“ първа степен от Зеленски. След благодарностите към него и президента Доналд Тръмп, Келог му отвърна: „Ще направим така, че това да се случи.“

Зеленски сподели и писмо от крал Чарлз, който изрази „най-сърдечни и искрени пожелания“ към украинския народ: „Изпитвам най-голямо възхищение към несломимия дух на украинците и се надявам, че нашите страни ще продължат съвместно да работят за справедлив и траен мир.“

Британското правителство обяви, че знамената на Украйна ще бъдат издигнати над „Даунинг стрийт“ в чест на годишнината. Министерството на отбраната потвърди, че британски военни експерти ще обучават украински войници поне до края на 2026 г.

Норвегия съобщи, че ще предостави системи за противовъздушна отбрана на стойност около 7 млрд. крони (693 млн. долара). Страната заедно с Германия ще финансира доставката на две системи Patriot, включително ракети, като Норвегия ще осигури и радар.

Украйна и Швеция обявиха, че са се споразумели за съвместно производство на военна техника. Шведският министър на отбраната Пол Йонсон уточни, че украинска технология ще бъде предоставена на заводи в Швеция, а произведената там техника ще бъде изнасяна обратно за Украйна.

Междувременно Русия съобщи, че е завзела две села в Донецка област. Руски войски напредват бавно и с големи загуби, като в момента контролират около 20% от украинската територия.