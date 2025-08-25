Телевизионният водещ и рибар Якуб Вагнер хвана рекордно голям сом в язовир в родната си Чехия и обяви, че 35 години е чакал този улов.

„С дължина от 2,68 метра, той е с четири сантиметра по-дълъг от този, който хванах миналата година“, казва гордо 43-годишният мъж.

Снимки показват рибаря във водата с огромното животно.

Вагнер уловил гигантския сом в язовир, южно от Прага. Твърди се, че водата там е особено чиста и топла. Около 4:00 часа сутринта, с уморени очи, той забелязал нещо голямо и тъмно пред надуваемата си лодка на разсъмване.

"Почти сигурен съм, че това е един от най-големите сомове, които съм виждал в Европа“, коментира телевизионната звезда.

Той хвърлил специално разработената си въдица и зачакал.

„В продължение на десет минути нищо не се случи. Изведнъж той се обърна и влезе направо в капана ми“, споделя Якуб.

Съвсем сам във водата, той се бори с животното на куката почти час!

„Едвах държах въдицата. Обикновено ми отнема 20 минути, но след 30 минути дори не можех да видя сома“, казва мъжът.

Той се обадил на приятел, който веднага се втурнал към езерото. Заедно те извлекли животното до брега.

„След почти 50 минути от най-тежката борба, която някога съм водил със сом в Чехия, той лежеше полууморен до лодката ми. Треперех, напълно изтощен“, казва телевизионната звезда.

„Ужасна риба! Беше не само дълга, но и брутално висока и широка", допълва още той.

След измерването на мерките му, животното е пуснато обратно във водата.

Вагнер коментира пред "Билд", че никога няма да убие нито едно от заловените животни.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK