Успяха ли САЩ да пречупят легендарния наркобос Ел Майо, лидер на най-могъщия картел?

Бившият мексикански картелски бос Исмаел „Ел Майо“ Замбада се очаква да се признае за виновен по федерални обвинения, свързани с ролята му в търговия с наркотици, която в продължение на години заливаше САЩ с кокаин, хероин и други незаконни вещества.

Дългогодишният лидер на картела Синалоа трябва да се яви пред федерален съдия в Бруклин за промяна на пледоарията днес.

Явяването му идва след като федералните прокурори заявиха преди две седмици, че няма да искат смъртно наказание за Замбада, който беше арестуван в Тексас миналата година.

В съдебни документи, подадени преди изслушването в понеделник, прокурорите заявиха, че очакват 77-годишният мъж да се признае за виновен по едно обвинение за участие в престъпна организация и едно обвинение за ръководене на продължителна престъпна дейност.

Миналата година Замбада не призна вина по редица обвинения за трафик на наркотици и свързани с това престъпления, включително търговия с оръжия и пране на пари.

Прокурорите твърдят, че картелът Синалоа се е превърнал от регионален играч в най-голямата организация за трафик на наркотици в света под ръководството на Замбада и съоснователя Хоакин „Ел Чапо“ Гусман.

Те твърдят, че Замбада е ръководил насилствен, силно милитаризиран картел с частна охрана, въоръжена с мощни оръжия, и група „сикариос“ или наемни убийци, които са извършвали убийства, отвличания и изтезания.

Гусман беше осъден на доживотен затвор след осъждането му в същия федерален съд в Бруклин през 2019 г. Двамата му сина, които ръководеха фракция на картела, също са обвинени в федерални престъпления.