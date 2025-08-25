dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 22°
15 Разкъсана облачност 24°
16 Разкъсана облачност 24°
17 Разкъсана облачност 24°
18 Незначителна облачност 23°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Транспортират от Бургас до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в „Слънчев бряг“

Въздушна линейка го е превозила от УМБАЛ - Бургас към детската реанимация на „Пирогов“

Дани Атанасова и Нели Колева

Публикувано в  12:14 ч. 25.08.2025 г.

Въздушна линейка транспортира четиригодишния Мартин, ударен с АТВ в „Слънчев бряг“. Детето ще бъде превозено от Университетската болница в Бургас към детската реанимация на „Пирогов“.

По преценка на лекуващия екип и на националния консултант по анестезиология професор Николай Младенов, лечението ще продължи в София. Вероятно това ще се случи в следващите дни, казаха за bTV близки на момченцето.

След удара с АТВ: Без промяна остава състоянието на 35-годишната Христина и 4-годишния Мартин

11 дни след инцидента, при който АТВ помете петима в „Слънчев бряг“, Марти се бори за живота си. В същата болница е майка му Христина, която е в мозъчна смърт, което според лекарите е необратимо.

На място професор Младенов е преценил, че състоянието на Марти позволява да бъде транспортиран, но е предупредил близките да се подготвят за дълга битка, защото детето има множество тежки травми. Момченцето остава в кома, а опитите да го събудят са неуспешни.

Никола Бургазлиев бил с момиче на АТВ-то. Твърди, че спирачката е отказала

Обвиняем е 18-годишният Никола Бургазлиев. Окръжният съд в Бургас го върна в арестa. Така беше отменено първоначалното решение на съда в Несебър, който пусна ученика под домашен арест. 

Самият той запази мълчание в коридорите, но в съдебната зала при последната си дума каза, че много съжалява и технически проблем в АТВ-то е причината всичко това да се случи.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Италианският вицепремиер към Макрон: "Вземи си каската и иди в Украйна сам"

Италианският вицепремиер към Макрон: "Вземи си каската и иди в Украйна сам"
Голям пожар гори в столичния квартал „Кръстова вада“ (СНИМКИ и ВИДЕО)

Голям пожар гори в столичния квартал „Кръстова вада“ (СНИМКИ и ВИДЕО)
Хиляди добри хора за ден събраха парите за лечение на 12-годишния Николай

Хиляди добри хора за ден събраха парите за лечение на 12-годишния Николай
Очевидец: Мигрантите в буса в Лозенец бяха полуживи, граничните полицаи ги спасиха

Очевидец: Мигрантите в буса в Лозенец бяха полуживи, граничните полицаи ги спасиха
Бойко Борисов: Надявам се президентът да каже за гл. секретар на МВР и шефа на ДАНС

Бойко Борисов: Надявам се президентът да каже за гл. секретар на МВР и шефа на ДАНС
Тази сутрин
Снимка: От политологията до астрофотографията: Христо Панчугов за снимките на нощното небе
От политологията до астрофотографията: Христо Панчугов за снимките на нощното небе
Снимка: Украйна и Близкият изток - като буталата на мотора на кола: Когато едното е нависоко, другото е по-ниско
Украйна и Близкият изток - като буталата на мотора на кола: Когато едното е нависоко, другото е по-ниско
Снимка: Преди началото на политическия сезон: Какво се случва с назначенията в службите?
Преди началото на политическия сезон: Какво се случва с назначенията в службите?
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест