Окръжна прокуратура-Пловдив е започнала досъдебно производство за изясняване на причините за възникнал инцидент, при който е починал 78-годишен мъж след удар от клон на дърво, съобщиха от държавното обвинение.
Инцидентът стана в събота – 23 август, на ул. „Марица-Север“, район „Северен“. Възрастният мъж беше откаран в болница и въпреки проведената хирургическа интервенция почина от тежките наранявания.
Извършени са огледи на местопроизшествието, назначена е съдебномедицинска експертиза за изясняване причината за смъртта на пострадалия, уточниха от прокуратурата.
Предстои изготвянето и на други технически експертизи, за да се установи състоянието на дървото и причината за отчупването на клона.
Семейството на починалия мъж обяви пред bTV, че ще съди общината. Според тях алеята покрай река Марица е пълна с опасни дървета.
