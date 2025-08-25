Окръжна прокуратура-Пловдив е започнала досъдебно производство за изясняване на причините за възникнал инцидент, при който е починал 78-годишен мъж след удар от клон на дърво, съобщиха от държавното обвинение.

Инцидентът стана в събота – 23 август, на ул. „Марица-Север“, район „Северен“. Възрастният мъж беше откаран в болница и въпреки проведената хирургическа интервенция почина от тежките наранявания.

Извършени са огледи на местопроизшествието, назначена е съдебномедицинска експертиза за изясняване причината за смъртта на пострадалия, уточниха от прокуратурата.

Предстои изготвянето и на други технически експертизи, за да се установи състоянието на дървото и причината за отчупването на клона.

Семейството на починалия мъж обяви пред bTV, че ще съди общината. Според тях алеята покрай река Марица е пълна с опасни дървета.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK