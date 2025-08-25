dalivali.bg
„Съпругът ми беше убит“: Семейството на починалия мъж от паднал клон в Пловдив ще съди общината

Сппоред общината клонът не е бил изсъхнал, а е паднал заради силен вятър

Снимка: bTV

Райна Зайкова

Публикувано в  10:04 ч. 25.08.2025 г.

Семейството на мъжа, който почина от паднал клон в Пловдив, ще съди общината. Според тях алеята покрай река Марица, където стана инцидентът, е с  опасни дървета, които е трябвало да бъдат отстранени.

Алеята покрай реката било любимо място за разходка  на ударения от клон 89-годишен Бойко. Това разказа жена му пред камерата на bTV. По обед полиция и съобщава новината, че мъжът ѝ е в болница.

„Аз го чаках да се върне за обяд, в 11 ч. се прибира ,няма го, звънях 10 пъти, телефонът не отговаря и се притесних. Той от 10 години ходи все там се разхожда и никога не сяда на пейка, но точно този ден е седнал, може би се е уморил“, обясни Елена Богутлиева, съпругата на ударения от клон Бойко.

След удара мъжът е със счупени шийни прешлени, спукани ребра, натъртен бял дроб и огромна рана на главата. Подложен е на спешна операция, но през нощта губи живота си.

От район „Северен“ казват, че за това дърво не са получавали сигнали, че е изсъхнало. Според тях вятър е причината клонът да се откъсне.

Зам.-кметът на район „Северен“: Причината за инцидента с клона е лошата зелена система на цял Пловдив

„Дървото е зелено, няма признаци на засъхване, загниване, клонът е бил здрав“, заяви Цветомир Цветков, зам.-кметът на район „Северен“.

„Там, където се е счупил, той е изгнил, той е хралупа, вятърът може да е помогнал, но не трябваше ли да има санитарна сеч, не трябваше ли да се следи и да се види, нали затова им плащаме“, казва съпругата на покойния Бойко.

Семейството е категорично - ще съди общината.

„Това е недоглеждане от страна на общината, има екипи доколкото знам от екоинженери, които ходят и гледат“, каза синът на загиналия мъж, Ясен Богутлиев.

Паднал клон уби 78-годишен мъж в Пловдив

„Много тежки травми, буквално съпругът ми беше убит, ако не беше този клон той щеше да е жив...“, смята Елена.

След инцидента район „Северен“ ще поиска от общинското предприятия „Паркове и градини“ да извърши фитосанитарно почистване на всички тополи покрай реката.

