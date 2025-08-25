Клон падна и уби възрастен човек, докато стои на пейка в Пловдив. Защо се е стигнало до трагичния инцидент и кой проверява има ли опасни дървета?

Наш екип отива на мястото на инцидента, на бул. „Марица-Север“, в парка, където пловдивчани обичат да правят разходки денем.

Намираме и пейката, на която възрастният мъж е стоял, преди да бъде ударен от падналия клон – тя също е повредена.

Човекът е бил приет в болница, но късно в събота вечерта е починал, съобщиха от общината в Пловдив.

Снимка: bTV

Ангажимент за почистването на дърветата от изсъхнали или опасни клони има районната администрация на район „Северен“.

Пред bTV говори зам.-кметът на район „Северен“, Цветомир Цветков.

Той отрича да е имало получени сигнали за дървото, от което се откърши фаталният клон.

„Това постанови нашата първоначална проверка. За тук не сме получавали сигнали. Ние минаваме превантивно на проверки по булеварда, защото знаем, че тези тополи са доста неустойчив вид, особено за годините, на които са, и често издаваме заповеди за санитарно почистване и оформяне на клоните“, увери зам.-кметът.

Снимка: bTV

„Падналият клон е бил от абсолютно здраво дърво, направили сме и снимки. Няма никакви индикации, че този клон ще падне и не е имало как нито ние и нашите експерти да го установят, нито граждани, които са минавали на място“, каза още той.

По думите му от район „Северен“ от миналата година алармират, че дървесната растителност в цялата община е в лошо състояние, което изисква необходимостта от обстойно изследване на цялата система.

И каза, че всяка седмица се издават между 10 и 15 заповеди за оформяне и поддържане на дърветата в Пловдив.

