Водоподаването към Велики Преслав ще бъде спряно на 26 август заради планов ремонт на стария довеждащ водопровод от язовир "Тича". Това съобщават от "Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен" ЕООД на сайта си.

В съобщението се посочва, че ВиК – Шумен изпълнява дейности във връзка с появили се множество проблемни участъци и завишена загуба на вода.

Водоподаването към Велики Преслав ще бъде спряно в 10:30 ч. на 26 август. Предвижда се дейностите да завършат до края на деня. От дружеството добавят, че ВиК – Шумен ще информира своите клиенти за хода на ремонта.

На 23 юли, поради възникнала авария на новия довеждащ водопровод от язовир "Тича", бе преустановено подаването на вода към Шумен, кв. "Макак", селата Панайот Волов и Белокопитово.

