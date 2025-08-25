dalivali.bg
Плевен отново на протест: „Водната криза е целенасочена, искат да обезлюдят града“

От днес започва определяне на места за спешни сондажи след като преди няколко дни беше създаден кризисен щаб

Маргарита Стефанова Маргарита Стефанова

Публикувано в  07:39 ч. 25.08.2025 г.

Пореден протест заради безводието в Плевен. Хората очакват решение на проблема с водната криза.

И тази сутрин плевенчани са се събрали от рано пред общината. Търпението им вече се изчерпва, а пластмасови бутилки от вода летят към ВиК и към сградата на местната управа.

Техните сутрини изглеждат по следния начин – при събуждане имат вода за няколко часа, след което чешмите пресъхват с възможност за кратко възобновяване на водата привечер – пак за няколко часа.

 „Аз съм от квартал „Дружба“. 3 часа сутрин и 3 часа вечер имаме вода. Грижите са много, малки деца, на работа  - аз съм сервитьор, работя до 2 ч. през нощта, прибирам се, къпя се с канчето с вода. Искаме решение“, каза един от протестиращите.

Снимка: bTV

„Просто трябва да се каже проблемът какъв е – финансиране трябва, добре, като трябва и държавата не може да намери, гражданите ще намерим финансиране, не е проблем“, допълни още той.

Снимка: bTV

Заради водната криза в петък, 22 август, в града беше създаден кризисен щаб, а от днес започва определяне на места за спешни сондажи.

„Според мен вече е целенасочено, с цел да се обезлюди съвсем градът. От цъфтящ град, сега ако минете след 8 ч. по центъра е мъртвило – градът се обезлюди“, казва ни жена от протестиращите.

Тази сутрин
Лице в лице
Тази събота и неделя
120 минути
