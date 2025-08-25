Над 100 туристи са се заразили със салмонела в четиризвезден хотел в Южна Испания, след като са обядвали на блок маса, съобщават британските медии. Голяма част от тях са приети в болница, включително 15-месечно бебе и седем деца.

Натравянето е станало в хотела Izan Cavanna в популярния курорт Ла Манга край Мурсия. В събота следобед много гости са се оплакали от гадене, повръщане, диария и в някои случаи – висока температура. Всички са обяснили, че са обядвали в ресторанта на хотела. Първоначалният сигнал е бил за 28 случая, но до вчера броят им е надхвърлил 100 от приблизително 800 гости.

Децата и бебето са настанени в болница „Санта Лусия“ в близкия град Картахена. В самия хотел е бил изграден полеви медицински пункт. Регионалните здравни власти разследват как гостите на хотела са се натровили.

Инспектори са взели проби от кухнята. Сред заподозрените храни са ястие с риба и паста със спанак, предлагани на блок масата в събота.

В същото време хотелът е публикувал във „Фейсбук“ реклама на коктейли, без да спомене за здравословния проблем. Това е предизвикало остри реакции от туристи. Един испански гост е написал:

„Още съм в стая 826. Вчера над 40 души се разболяха от хранително натравяне след обяда. Съпругата ми е бременна в осмия месец и беше приета в болница. Сутринта информирах хотела за сериозността на ситуацията, но никой не се е свързал с нас. Багажът ни още е в стаята, а никой не отговаря на телефонните обаждания.“

Кадри показват пристигащи и заминаващи линейки, а някои туристи са били поставени на системи за рехидратация в стаите си или на носилки в коридорите.

Свидетел разказва, че 15-годишната ѝ дъщеря е била изписана твърде рано, въпреки че още е имала температура и обезводняване, и я намерили сама и отпаднала на паркинга. Някои семейства вече са напуснали преждевременно хотела след оплаквания, докато нови гости, пристигнали в неделя, твърдят, че не са били уведомени за проблема. В понеделник власите са затворили хотела за посещения, докато тече разследването.

До момента хотелът не е излязъл с официално изявление в социалните си мрежи или на сайта си, където все още рекламира „широка и изкусителна селекция от средиземноморски и европейски ястия“.

