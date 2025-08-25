Капитанът на лодката към атракциона, от който падна и почина 8-годишно дете в Несебър, Христо Раев обжалва решението на Окръжен съд - Бургас, с което му беше наложена парична гаранция от 5 000 лева. Неговият адвокат Ваня Радиева обясни пред bTV, че ще настояват за отмяна на гаранцията или за по-ниска парична сума. Срокът за подаване на въззивна жалба е двуседмичен.

Другите двама, задържани за инцидента, при който 8-годишно дете загина при полет с парашут, остават в ареста.

„Лично аз видях, че само от едната страна коланът е леко усукан, не видях никакво разплитане. Единият колан имаше едно конче, което страни висеше. Не можах да преценя, че са в чак толкова лошо състояние коланите“, коментира в „Тази сутрин“ Ваня Радиева, адвокат на Христо Раев, който е управлявал лодката.

По думите ѝ за всички е било странно, че коланите се късат на едно и също място почти по едно и също време.

„Изразиха се съмнения, че те са подменени, че не са на фирмата. Клиентът ми се съмнява, че коланите са подменени и те не са на фирмата. Тепърва от експертизите ще стане ясно“, каза Радиева.

На въпрос защо един от моряците е изхвърлил част от коланите в морето и това укриване на доказателства ли е, адвокатът обясни, че в правото се приема, че това е така.

Проверките на институциите за причините за инцидента продължават.

