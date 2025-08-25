„На път сме у нас да въведем официално един термин – пиф – постоянно изпълняващ функциите, защото на много места, в много държавни структури хора с преди години изтекъл мандат имат нахалството и наглостта да продължат да стоят там, но така се получи, че този процес се толерира цялостно“, каза в предаването „Тази сутрин“ политическяит анализатор Георги Харизанов.

По думите на Харизанов оставането на ген. Емил Тонев начело на НСО е подаване на ръка от изпълнителната власт към президента.

„В политиката пазарлъкът е нещо редно, нормално и съвсем добро, когато се случва по каналния ред. Този политически пазарлък не непременно лоша новина, той е част от прагматиката на политиката. Когато има явен конфликт между институциите и когато едната срана категорично отказва да утвърди кандидатите, предложени от другата страна тогава вече има блокаж на държавата. Затова нека хората мислят добре преди изборите, защото след това няма голямо значение какво мислят за съжаление“, коментира анализаторът.

Темата с назначенията в службите коментира и журналистът Стояна Георгиева.

„Дали има някаква пакетна договорка, дали ще бъде институция по институция. С преназначаването на шефа на НСО и употребената дума „жест“ се признава парцелиране – този е моят началник, сега ти трябва да одобриш моя. Неясно беше защо предишният председател на ДАНС трябваше да напусне поста преждевременно и отиде на друга позиция. Тази седмица започнаха промени в областни дирекции на ДАНС, които са много влиятелни и това са хора, които доста пряко се занимават с местната власт, притискане на местен бизнес и изпълняват превантивни действия на определеното ниво като изпълнение на определени политически поръчки“, каза тя.

Коментара на Георги Харизанов и Стояна Георгиева за новите кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията чуйте във видеото.

