„И политологията, и фотографията изискват подход. Имате фактите, имате инструментите и трябва да ги ползвате“. Това каза в предаването „Тази сутрин“ политологът Христо Панчугов.
„Към фотографията се насочих, когато на 30-тата ми годишнина ми подариха камера и това отвори един съвсем нов свят. Оказа се, че това е хоби, което много обичам. Около 2012 г. случайно разбрах за персеидите и се уговорихме с приятел да снимаме. Първите снимки бяха необмислени и изцяло експериментаторски“, “, разказа той.
По думите му нощната фотография е много голяма доза импровизация.
„Центърът на галактиката е видим в различни месеци по различно време, но има части от галактиката, които могат да бъдат снимани целогодишно. Всеки, който се увлича по фотографията, може да пробва с това, което има налично като техника. Но всичко, което ви трябва, е камера, която позволява да снимате повече от 30 секунди и светлосилен обектив“, посочи още Панчугов.
„Въображението е това, което ни прави хора, и трябва да го развиваме“, посочи още той.
Целия разговор гледайте във видеото.
