„Хамас“ освобождава заложници. Първите са предадени на екипи на Червения кръст, които влязоха в Ивицата Газа.
Израел и „Хамас“ подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.
- Споразумението между предвижда пускането на 48 израелски заложници, от които се смята, че 20 все още са живи.
- Израел ще освободи 250 палестински затворници и около 1700 задържани в рамките на това споразумение.
- Сделката се осъществява в рамките на прекратяване на огъня, посредничено от САЩ, Египет, Катар и други страни.