„Хамас“ освобождава заложници. Първите са предадени на екипи на Червения кръст, които влязоха в Ивицата Газа.

Израел и „Хамас“ подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

  • Споразумението между предвижда пускането на 48 израелски заложници, от които се смята, че 20 все още са живи.
  • Израел ще освободи 250 палестински затворници и около 1700 задържани в рамките на това споразумение.
  • Сделката се осъществява в рамките на прекратяване на огъня, посредничено от САЩ, Египет, Катар и други страни.

13.10.2025 09:09:08

Израелската армия потвърди: 7 заложници са предадени на Червения кръст в Газа

Червеният кръст е уведомил военните, че преди е приел седем заложници от „Хамас“ в град Газа, съобщи ЦАХАЛ. Сряд тях е и Матан Ангрест, който е с български корени. 

13.10.2025 09:07:18

"Ясно ли е? Разбирате ли това? Войната е приключила", заяви Доналд Тръмп

13.10.2025 08:59:26

Тръмп се среща с Нетаняху, държи реч пред парламента на Израел

Израелци се събират в очакване на освобождаването на заложниците. С тях ще се срещне американският президент Доналд Тръмп, който ще бъде днес в Израел.

Тръмп ще се срещне и с премиера Бенямин Нетаняху и ще държи реч пред парламента.

13.10.2025 08:59:20

„Хамас“ публикува списък с имената на 20 израелски заложници

Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува днес списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Сред тях е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

13.10.2025 08:58:25

Изрелският президент ще удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната

Израелският президент Ицхак Херцог планира да удостои своя американски колега Доналд Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната си в знак на благодарност за приноса му към освобождаването на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позовава на официално изявление.

13.10.2025 08:51:52

„Хамас“ започна да освобождава пленените

Международният комитет на Червения кръст заяви днес, че е започнала операцията от няколко етапа по освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение „Хамас“ израелски заложници срещу палестинци, държани досега в израелски затвори, пише Асошиейтед прес.

