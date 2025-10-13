Израелци се събират в очакване на освобождаването на заложниците. С тях ще се срещне американският президент Доналд Тръмп, който ще бъде днес в Израел.

Тръмп ще се срещне и с премиера Бенямин Нетаняху и ще държи реч пред парламента.