„Изпитваме дълбоко облекчение и вълнение от освобождаването на Матан Ангерст, израелско–български гражданин, отвлечен от терористичната организация „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.", заяви посланик Йоси Леви Сфари относно освобождаването на израелско–българския гражданин Матан Ангерст:

Още в първите мигове след неговото отвличане България застана твърдо на страната на Израел, настоявайки за освобождаването му и проявявайки непоколебима солидарност със семейството на Матан – особено с неговите родители, Анат и Хагай, казаха още от посолството.

От името на Държавата Израел изразявам своята искрена признателност към президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, към председателя на Нарадното събрание доц. Наталия Киселова, към министър-председателя Росен Желязков и бившия министър-председател акад. Николай Денков, към министъра на външните работи Георг Георгиев и бившия заместник министър-председател и министър на външните работи Мария Габриел.

"Благодарността ни се простира и към всички наши български приятели — министри, народни представители, дипломати, членове на еврейската общност и мнозина други, които застанаха до нас и работиха неуморно и с голямо състрадание — както публично, така и извън светлините на прожекторите, за да помогнат Матан да се върне у дома, продължава позицията на израелското посолство у нас,

Матан вече е вкъщи, но Израел няма да спре, докато и последният заложник не се завърне у дома, включително Сахар Барух, израелско–български гражданин, отвлечен жив и убит в плен в Газа, чието тяло все още се държи от „Хамас“.“, казаха оттам.

