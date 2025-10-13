Първи разговор след две години в плен между майка и сина ѝ, бил заложник на „Хамас“ от 2023 г.

Емоционални кадри показват как двамата разменят топли думи и Еинав Зангаукер казва на сина си Матан, че го чака.

„Войната е свършила, ще се прибереш у дома“, се чува във видеото.

Израелските заложници, които все още не са освободени, проведоха видео разговори със семействата си днес, съобщиха Форумът на семействата – основната асоциация на роднини на заложници в Израел, и няколко източника от "Хамас", цитирани от Франс прес.

Снимка: Reuters

Форумът на семействата разпространи видеозаписи и снимки с роднините на Матан Зангаукер, Нимрод Коен и Ариел и Давид Кунио – заложници, които според израелските власти все още не са освободени. Те проведоха видеоразговори със семействата си, въпреки че предстои да бъдат пуснати на свобода по-късно тази сутрин – на 738-мия ден от пленничеството си в ивицата Газа.

Днес „Хамас“ освобождава заложници.

Първите са предадени на екипи на Червения кръст, които влязоха в Ивицата Газа. Сред тях е и израелският заложник с българско гражданство.

Доналд Тръмп кацна в Израел в същия момент, в който бе съобщено, че първите пленници са вече на израелска територия.

По-рано днес „Хамас“ публикува списък с имената на 20-те живи израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел

Израел и „Хамас“ подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

