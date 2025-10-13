Войната свърши: Споразумението за прекратяване на огъня в Газа се подписва до часове в Египет (ВИДЕО)

Светът гледа към Близкия Изток с очакване за мир. В Египет лидерите на близо 20 държави обсъждат мирния план на Тръмп и бъдещето на Газа.

А у дома вече са останалите живи 20 заложници, държани в плен от Хамас в ивицата Газа. Сред тях е и Матан Ангрест, който е с български корени.

Заложниците бяха отвлечени при атаките на Хамас на 7 октомври преди две години. Според договореното преди дни в Египет, Израел освободи близо 2 хиляди палестински затворници. А американският президент обяви край на войната и нова ера за региона.

Снимка: Reuters

След 738 дни в плен, те се завърнаха у дома. Хиляди ги приветстваха, ликувайки на Площада на заложниците. Сълзи от радост в очите на близките им.

Родителите на 22 годишния Матан Ангрес, който е с български корени, отново видяха сина си. И го прегърнаха.

Тази сутрин, след две години, още един Матан отново чу гласа на майка си. "Бог е велик, Матан, прибираш се у дома, всички се прибирате у дома, обичам те… Живот мой, слава Богу, войната свърши..."

Съпругата на Омри Митан съобщи новината на дъщерите си. По-малката не помни баща си, защото е едва на 6 месеца, когато Омри е отвлечен.

Снимка: Reuters

Завърна се и Евитар Давид, който бе заснет да копае гроба си в тунел на Хамас.

Израел освободи близо две хилядите затворници, които се завърнаха при близките си в Рамала и в Газа. Някои от тях с доживотни присъди като Мохамед Хатиб, който излежава 20 години.

След 10 години зад решетките, майка си прегърна и Самер Халабия: "Неописуемо чувство е, все още не мога да повярвам — Слава, Богу. Чакахме този момент, но още не мога да усетя радостта напълно, защото всичко дойде като голяма изненада. "

Семействата на други 150 палестинци няма да ги видят. Те са депортирани в други държави, сред които - съседен Египет.

Снимка: Reuters

В търсене на формула за траен мир между палестинци и Израел в този час в Шарм Ел-Шейх се провежда среща на върха с участието на 20 световни лидери. Тя ще приключи с церемония за подписването на споразумението.

В Египетския курорт освен Тръмп и домакинът Абдел Фатах а-Сиси са още президентът на Турция Ердоган и емирът на Катар, които посредничеха за споразумението.

Също така лидерите на Франция, Великобритания и Германия, както и президентът на палестинската автономия Махмуд Абас и председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

На церемонията обаче няма да присъстват нито израелският премиер Бенямин Нетаняху, нито лидерите на Хамас.

Споразумението от 20 точки слага началото на примирие и дълъг мирен процес. Засега имаме само освобождаване на заложници и на палестински затворници.

Снимка: Reuters

Големите неясноти са разоръжаването на Хамас и управлението на Ивицата.

По-рано през деня в речта си пред извънредната сесия на израелския парламент американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на войната в Газа ще бъде "историческата зора на нов Близък изток.

"Това не е само край на войната. Това е край на ера на терор и смърт. И началото на ера на вярата, на надеждата и на Господ. А изборът пред палестинците не би могъл да бъде по-ясен. Това е техният шанс завинаги да се откажат от пътя на терора и насилието. Искам да благодаря на арабските и мюсюлманските нации за ангажимента, който поеха — да подкрепят безопасното възстановяване на Газа и извън нея", каза в речта си Доналд Тръмп.

Речта на Тръмп в Кнесета беше прекъсната от депутат от левицата, който издигна лозунг "Признайте Палестина".

Европа, мюсюлманският свят, ООН и други международни организации са готови да съдействат за изпълнението на мирния план.

Обединеното кралство е готово да изиграе пълната си роля. По-специално, ние сме готови по отношение на наблюдението на прекратяването на огъня и разоръжаването на Хамас, като се основаваме на нашия опит в Северна Ирландия с Ирландската републиканска армия.

Целият ислямски свят приветства мирните стъпки. Реагира и Иран.

Следващите етапи от мирния план - международен контрол над Ивицата газа и икономическото възстановяване на територията ще бъдат подписани, предвиждат след изпълнението на първата фаза.

Президентът Pутин обеща подкрепа за всички стъпки в положителна посока. Но външният министър Сергей Лавров отбеляза, че планът на Тръмп не е достатъчно ясен за признаване на независима палестинска държава.

