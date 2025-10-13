За техните семейства това са часове на надежда, но и на страх. В какво състояние са 20-те оцелели заложници при освобождаването си от затворите на терористите след две години в плен?

Видеоклипове, публикувани от „Хамас“, пораждат опасения за най-лошото.

Д-р Рони Бергер, клиничен психолог в университета в Тел Авив, лекува оцелели жертви на нападението на „Хамас“ срещу Израел и бивши заложници на терористичната организация от 7 октомври 2023 г.

„Не знаем в какво състояние ще бъдат повечето от заложниците - нито психически, нито физически. Много от тях са били свидетели на ужасяващи, садистични неща: изнасилвания или убийства“, коментира той.

От видеоклипове знаем, че някои от пленените са оставяни напълно недохранени. Бивши заложници съобщават за психологически мъчения и заплахи за екзекуция. След това им е било казано, че ще бъдат освободени, което така и не се е случило. Това са психологическите процедури на „Хамас“ , за да наранят заложниците, коментира „Билд“.

На 3 август „Хамас“ публикува видеоклип на недохранения и силно отслабнал заложник Евиатар Давид (24) - вероятно в един от многото тунели на терористите. Той съдържаше дехуманизиращата фраза „Отивам директно в гроба си“. Изображенията бяха предоставени за публикуване от семейството.

Две години, изпълнени с ужас, мъчения и постоянен страх от смъртта. Всичко това ще бъде трудно за отработване от освободените заложници.

Снимка: Ройтерс

„Те са преживели сюрреалистично събитие. Трябва да го оставят зад гърба си много бавно и да преоткрият предишното си аз. Никой от тях няма да е същият, какъвто е бил преди. Виждали са абсолютното зло. Много от тях ще останат вцепенени, донякъде безпомощни. Те вече няма да вярват, че животът може да бъде добър, че може да има любов, бъдеще и надежда. Ние, психолозите, трябва да им напомняме за нещата, които някога са обичали, за да събудим отново тези чувства“, коментира психологът.

Снимка: Ройтерс

За да се постигне това възможно най-деликатно, освобождаването следва след стриктен план.

„Заложниците незабавно се приемат и преглеждат от психологически и медицински екип. Ако са добре, те се отвеждат на място, където се срещат със семействата си. Ако не са физически добре, те се лекуват незабавно на място или се транспортират със самолет до една от трите болници, които са в готовност. Стаите там не приличат на тези в болница, а по-скоро на хол, обзаведен като собствения им дом. Семействата украсиха стаите. Те донесоха дивани, картини и цветя, за да им създадат усещането, че се завръщат у дома. На всеки заложник ще бъде назначен психолог, който ще го придружава през цялата година, за да му помогне бавно да свикне отново с новата ситуация“, коментира д-р Рони Бергер.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK