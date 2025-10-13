Израел днес посреща последните 20 живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" след атаката на 7 октомври 2023 г., като първа фаза от споразумението за примирие, договорено с посредничеството на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп пристигна вече в Израел, за да отпразнува освобождаването на заложниците, а преди да се качи на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" снощи, той обяви, че войната в Газа е "приключила".

Снимка: Ройтерс

Той заяви това часове след като израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че военната кампания все още не е свършила и предупреди за неопределени "големи предизвикателства за сигурността", пред които Израел се очаква да се изправи в близко бъдеще, коментира в. "Таймс ъф Израел".

Запитан от журналисти за коментар на думите на Нетаняху, Тръмп отговори категорично: "Войната приключи" и добави, че смята, че примирието, което влезе в сила в петък, ще бъде трайно. "Хората са изморени от това. Продължи твърде дълго", каза американският президент.

Снимка: Ройтерс

Тръмп каза още, че е получил "гаранции" от Израел и "Хамас" и от други ключови регионални сили за изпълнението както на първата фаза от споразумението, така и за бъдещи етапи от него, които все още не са финализирани.

Това е "рядко срещан момент на надежда за Близкия изток", пише в. "Файненшъл таймс".

В продължение на две години заложниците, държани от "Хамас", бяха символ на травмата, която ужасяващата атака от 7 октомври 2023 година причини на израелското общество.

Снимка: Ройтерс

Заложниците бяха подложени на брутални условия – държани дълбоко в мрежата от тунели на палестинската групировка, докато Израел бомбардираше ивицата Газа. Някои бяха изтезавани и оставени да гладуват, други бяха екзекутирани. Пленниците се превърнаха в основен източник на натиск в преговорите с Израел, отбелязва изданието.

Примирието сега ще донесе облекчение и за над два милиона отчаяни жители на Ивицата Газа, които преживяха ежедневни бомбардировки, разселване и масов глад.

Тръмп трябва да бъде аплодиран за усилията си за прекратяване на тази катастрофа, отбеляза "Файненшъл таймс". Катар, Египет и Турция също заслужават признание за това, че успяха да убедят "Хамас" да приеме споразумението.

Снимка: Ройтерс

И все пак най-трудните препятствия тепърва предстоят, ако Тръмп иска да осигури трайното и устойчиво споразумение за Газа, обещано от неговия план.

От решаващо значение е той да се придържа към курса и да гарантира пълното изпълнение на плана, включително поетапното изтегляне на Израел и създаването на надеждна нова структура на управление на Газа, която включва палестинците, за да гарантира неговата легитимност, отбелязва изданието.

"Защо това се случва сега? Защо отне 736 дни?", пита в. "Ню Йорк таймс". Този въпрос бе премълчаван по време на празненствата по улиците на Тел Авив и Йерусалим в събота вечерта, когато стотици хиляди хора се струпаха на т.нар. Площад на заложниците, очаквайки освобождаването им рано тази сутрин.

Историците може да спорят с години дали войната между Израел и "Хамас" е можела да приключи преди година, когато израелските сили елиминираха лидера на палестинската групировка и смятан за "архитект на атаките" от 7 октомври Яхия Синуар. Или дали Израел и "Хамас" са пропуснали шанса да надградят примирието, постигнато от президента Джо Байдън, преди Тръмп да поеме властта.

Снимка: Ройтерс

"Сега моментът е различен - тогава нямахме това, което президентът Тръмп има сега", опита се да отговори на този въпрос бившият държавен секретар Антъни Блинкън в телефонно интервю през уикенда за "Ню Йорк таймс".

"Хамас е победен като военна организация, дипломатически изолиран, загуби своите покровители - Иран, "Хизбула" и хусите - и отчужди (от себе си) народа на Газа", добави той.

"Израел отдавна е постигнал военните си цели да унищожи способността на "Хамас" да повтори (атаките от) 7 октомври и да елиминира отговорните лидери - на цената на много палестински цивилни (жертви), попаднали под кръстосания огън. Израелският народ иска останалите заложници да се приберат у дома и войната да приключи", посочи още Блинкън.

Снимка: Ройтерс

Следващите 24 до 48 часа ще бъдат критични за бъдещето на Близкия изток, пише британският в. "Индипендънт". Въпреки че лидерите на над 20 страни, включително американският президент Доналд Тръмп, се готвят да се съберат в египетския курорт Шарм ел Шейх за подписването на споразумението между Израел и "Хамас", рисковете са толкова видни, колкото и надеждите.

Все още има много препятствия за преодоляване, но за първи път позитивите са повече от негативите.

Втората фаза от споразумението обхваща непосредственото управление на ивицата Газа, отстраняването на "Хамас" от властта и разоръжаването му. Това са аспекти от плана на Тръмп, които палестинската групировка или е поставила под въпрос, или е отхвърлила напълно. Това, което ще се случи сега, ще бъде тест – за останалата сила на "Хамас", за способността на Израел да постигне целите си и за решимостта на САЩ и регионалните им съюзници.

Снимка: Ройтерс

За първи път от две години Израел може да диша, коментира от своя страна в. "Джерузалем пост". Преплитат се облекчение, благодарност и изтощение, докато заложниците започват да се завръщат, а народът излиза – ранен, но устоял – от един от най-мрачните и трудни периоди в своята история.

През следващите дни глобалните и регионалните реакции ще определят кои врати отваря споразумението за примирие и кои затваря. Отношенията на Израел със съседите му и с най-близкия му съюзник вече са оформени от две години война. Сега те ще бъдат изпитани и може би предефинирани от изборите, направени през следващите дни, и от това, което следва, отбелязва изданието.

Как беше постигнато това споразумение - и защо по-ранните усилия се провалиха – тези въпроси също ще отекнат в израелската политика и ще определят контурите на следващите избори. Това ще оформи предизборната кампания, която вече е в ход, за да представи споразумението като национален успех и да измери колко може да спечели от него премиерът Бенямин Нетаняху.

Кошмарът може най-накрая да е приключил. Сега започва тестът на това, което сме научили, допълва "Джерузалем пост".

Великобритания от своя страна заяви, че ще бъде домакин на среща за възстановяването на ивицата Газа, съобщи в. "Гардиън", като се позова на канцеларията на британския премиер Киър Стармър.

Лондон заяви, че вече обещаната помощ от 20 милиона паунда ще бъде насочена към водоснабдяването, канализацията и хигиенните услуги. Финансирането ще бъде предоставено чрез Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), Световната продоволствена програма и Норвежкия съвет за бежанците.

Великобритания ще бъде домакин и на тридневна конференция, организирана от агенция "Уилтън парк" към Министерството на външните работи, която започва тази вечер.

В събитието ще участват представители на палестинската автономна власт, както и на Саудитска Арабия, Йордания, Германия и Италия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка, както и частния сектор и финансиращи организации.

Те ще обсъдят "усилията за подкрепа на собствена програма за трансформация и реформи на палестинската власт, за да се гарантира, че тя може да подкрепи възстановяването на Газа", се казва в изявление на "Даунинг стрийт", в което се отбелязва, че макар процесът да бъде ръководен от палестинците, "Хамас" няма да има абсолютно никаква роля (в него)".

