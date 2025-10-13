Американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната в Газа е „приключила“, докато пътуваше за Израел и Египет, за да отбележи споразумението за примирие и освобождаването на заложници, предаде АФП.

„Войната е приключила. Ясно ли е? Разбирате ли това?“ – каза Тръмп пред репортери, когато беше попитан дали е уверен, че конфликтът между Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас“ е достигнал своя край.

Израел и „Хамас“ подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

