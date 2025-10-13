Червеният кръст е уведомил военните, че преди е приел седем заложници от „Хамас“ в град Газа, съобщи ЦАХАЛ.

Снимка: Reuters

Сряд тях е и Матан Ангрест, който е с български корени.

Останалите освободени до момента са братята Гали и Зив Берман, Алон Охел, Ейтан Мор, Омри Миран и Гай Гилбоа-Далал, съобщи Times of Israel.

Червеният кръст превозва заложниците до войските на ЦАХАЛ в Газа. След това те ще бъдат ескортирани извън Ивицата до военен обект близо до Реим, където ще преминат първоначален медицински и психически преглед и ще се срещнат със семействата си.

Снимка: Reuters

Останалите 13 живи заложници ще бъдат освободени по-късно днес от различни райони на Газа.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на „Хамас“ извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и „Хамас“ подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

