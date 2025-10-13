dalivali.bg
Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Аплодисментите за американския президент продължиха две минути и половина

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:50 ч. 13.10.2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп получи бурни аплодисменти от израелските депутати преди речта си пред парламента по време на визита в Израел, след като посредничи за примирие между Израел и Хамас.

Аплодисментите за американския президент продължиха две минути и половина, съобщи Times of Israel.

НА ЖИВО: Всички 20 заложници вече са на територията на Израел

Депутатите и членовете на аудиторията също така аплодираха израелския премиер Бенямин Нетаняху, а някои скандираха прякора му Биби.

Джаред Кушнер, държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, посланик Майк Хъкаби и други висши длъжностни лица също получиха овации, докато председателят на парламента Амир Охана ги представяше един по един по време на дългото въведение преди речта на Тръмп.

