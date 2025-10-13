Израелци се събират в очакване на освобождаването на заложниците. С тях ще се срещне американският президент Доналд Тръмп, който ще бъде днес в Израел.
Тръмп ще се срещне и с премиера Бенямин Нетаняху и ще държи реч пред парламента.
По-късно ще се присъедини към срещата на върха в египетския град
Шарм ел-Шейх, където се водят преговорите.
Там ще бъдат още 20 световни лидери от Европа и региона.
Очаква се Съединените щати, Египет, Катар и Турция да се споразумеят за основните принципи на мирния план за прекратяване на войната в Газа.
Няма да присъстват представители на Израел, "Хамас" и Палестинската автономна власт.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK