Израелци се събират в очакване на освобождаването на заложниците. С тях ще се срещне американският президент Доналд Тръмп, който ще бъде днес в Израел.

Тръмп ще се срещне и с премиера Бенямин Нетаняху и ще държи реч пред парламента.

По-късно ще се присъедини към срещата на върха в египетския град

Шарм ел-Шейх, където се водят преговорите.

Там ще бъдат още 20 световни лидери от Европа и региона.

Очаква се Съединените щати, Египет, Катар и Турция да се споразумеят за основните принципи на мирния план за прекратяване на войната в Газа.

Снимка: Ройтерс

Няма да присъстват представители на Израел, "Хамас" и Палестинската автономна власт.

Снимка: Ройтерс

