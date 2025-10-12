Освобождаването на заложниците ще бъде историческо събитие, каза израелският премиер Бенямин Нетаняху в изявление, предаде Би Би Си.

Нетаняху започна речта си, като каза, че освобождаването на заложниците е „историческо събитие, в което някои хора не вярваха, че ще се случи“.

Той отбелязаа, че „между нас има толкова много разногласия“, но се надява, че в бъдеще народът на Израел ще може „да остави тези различия настрана“.

„Където и да сме се борили, сме побеждавали“, казва той. Но кампанията все още не е приключила, добавя той, като настоява, че предстоят „много големи предизвикателства в областта на сигурността“.

Нетаняху посочи, че той и съпругата му са се срещали няколко пъти с семействата на заложниците и са видели „копнежа и болката“ им, предаде Би Би Си.

„Тези срещи бяха с мен по време на всяко решение, което взехме“, казва той.

Обръщайки се към семействата на заложниците, той казва: „Ще върнем вашите близки.“

Израелският премиер завършва краткото си изявление, като благодари на гражданите на страната, които „се държаха твърдо ден след ден“.

„Утре е началото на нов път“, казва той.

„Заедно ще продължим да побеждаваме и с Божията помощ заедно ще гарантираме вечността на страната и земята на Израел.“

