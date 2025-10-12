dalivali.bg
Израелското правителство очаква всички 20 живи заложници да бъдат пуснати от "Хамас" утре рано сутринта

Същото обяви по-рано и „Хамас“

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:20 ч. 12.10.2025 г.

Израелското правителство заяви днес, че очаква всички 20 живи израелски заложници, държани в Газа, да бъдат освободени заедно утре сутринта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху каза, че освобождаването на последните израелски граждани, държани от радикалната палестинска групировка "Хамас" в Газа, ще започне утре рано сутринта. Същото обяви по-рано и "Хамас". 

Израел ще унищожи всички останали подземни тунели в ивицата Газа след освобождаването на заложниците

Според говорител на правителството на Нетаняху Израел "е готов да приеме и телата на 28 убити заложници, след като бъдат освободени живите", пояснява Ройтерс.

Едва след като бъдат върнати всички заложници, Израел ще започне да освобождава стотици палестински затворници от израелски затвори, както беше договорено, допълва Ройтерс.

TW FB M
