Израел ще унищожи всички останали подземни тунели в ивицата Газа, използвани от бойците на "Хамас", въпреки прекратяването на огъня, договорено с палестинската въоръжена групировка, предаде ДПА, позовавайки се на израелският министър на отбраната Израел Кац, съобщи БТА. 

"Голямото предизвикателство за Израел след (първата) фаза на връщане на заложниците ще бъде унищожаването на всички терористични тунели на "Хамас" в Газа", написа Кац в "Екс". Той подчерта, че операцията ще бъде проведена директно от израелската армия, както и "чрез международния механизъм, който ще бъде създаден под ръководството и надзора на САЩ". 

Кац заяви, че е дал указания на войските "да се подготвят за изпълнение на мисията", като добави, че целта на Израел остава демилитаризацията на Газа и разоръжаването на "Хамас". 

След първоначалното изтегляне на войските, израелските сили все още контролират малко над половината от територията на ивицата Газа, според медийни съобщения. Всяко по-нататъшно изтегляне зависи от съгласието на "Хамас" да се разоръжи. 

В хода на продължаващата вече повече от две години война в ивицата Газа израелската армия неведнъж съобщаваше за унищожаването на подземни тунели на "Хамас". Все още обаче не е напълно ясно колко голяма е подземната мрежа от тунели на групировката. Преди израелската офанзива официални представители твърдяха, че тунелите са с обща дължина от няколкостотин километра, включително под някои градски райони на територията. 

