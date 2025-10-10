Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи, че приблизително 200 000 души са се завърнали в северната част на палестинската територия.

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас, предаде АФП, цитирана от БТА.

„Около 200 000 души се върнаха днес в северна Газа“, заяви Махмуд Басал, говорител на агенцията – спасителна служба, действаща под управлението на Хамас.

На 9 октомври след две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа. Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.

