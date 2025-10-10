dalivali.bg
Израелската армия обяви, че примирието в ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч. днес

Премиерът Нетаняху подчерта, че израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на „Хамас“, докато не се разоръжи

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:21 ч. 10.10.2025 г.

Израелската армия обяви, че споразумението за примирие в ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч. (и българско време) днес, предаде Ройтерс, съобщава БТА.

"От 12 ч. войските на Израелските сили за отбрана започнаха да се позиционират по обновените линии за разполагане, като подготовка за споразумението за спиране на огъня и връщане на заложниците", се казва в изявлението.

Снимка: Reuters

Премиерът Бенямин Нетаняху подчерта, че израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато не се разоръжи, и допълни, че се очаква всички заложници да бъдат върнати в близките дни.

Той уточни, цитиран от Франс прес, че 20 от заложниците в Газа са живи, а 28 - мъртви. 

Израел одобри плана за прекратяване на огъня в Ивицата Газа

Десетки хиляди палестинци тръгнаха днес към северната част на ивицата, след като израелската армия обяви, че примирието е влязло в сила.

