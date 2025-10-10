Израелското правителство одобри плана за прекратяване на огъня в Ивицата газа, съобщиха световните агенции.

Израелският външен министър Гидеон Саар обясни, че прекратяването на огъня ще влезе в сила веднага, след като споразумението бъде одобрено от кабинета.

Не е ясно обаче дали премиерът на Израел Бенямин Нетаняху вече е наредил на военните да спрат боевете, отбелязва Би Би Си.

Първата фаза на споразумението беше подписана от Израел и „Хамас“ в Египет. Тя включва и освобождаването на стотици палестински затворници от Израел.

Израелските войски ще започнат да се изтеглят от части от Газа.

Вчера американският президент Доналд Тръмп казва, че израелските заложници могат да бъдат освободени в понеделник.

САЩ планират да изпратят 200 войници в Близкия изток, за да наблюдават изпълнението на плана, заедно с войници от Египет, Катар, Турция и ОАЕ, заяви висш служител, цитиран от Би Би Си.

Планът за примирие беше предложен за Доналд Тръмп. Президентът на САЩ се надява да получи Нобеловата награда за мир, която ще бъде обявена днес.

