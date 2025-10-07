Нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. беше „исторически отговор“ на действията на Израел, заяви Фаузи Бархум, високопоставен представител на „Хамас“, в деня, в който Израел отбелязва втората годишнина от тази атака, при която загинаха над 1200 души.

„Потвърждаваме, че операция „Потопът на Ал Акса“ от 7 октомври 2023 г. беше исторически отговор на заговорите за ликвидиране на палестинската кауза", заяви Бархум във видео, излъчено по катарската телевизия „Ал Джазира“ и цитирано от БТА.

„7 октомври също така бележи началото на процес на изолация на ционистката окупация, както на регионално, така и на международно ниво и началото на реалното отброяване на края на нейното присъствие на тази земя", добави той.

В същото време, ивицата Газа е опустошена от ответната кампания на Израел, довела до десетки хиляди жертви.

„Делегацията на движението, участваща в текущите преговори в Египет, се стреми да преодолее всички препятствия, за да постигне споразумение, което отговаря на стремежите на нашия народ и нашите семейства в Газа", добави Бархум.

„Хамас" желае да постигне "постоянно и всеобщо примирие", "пълно изтегляне на (израелските) сили от всички зони на ивицата Газа" и "неограничен достъп на хуманитарна и медицинска помощ", подчерта Бархум. Според него израелският премиер Бенямин Нетаняху се опитва "да саботира" преговорите.

