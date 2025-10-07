Израел е „близо до края на войната“ в Газа, заяви премиерът Бенямин Нетаняху по повод втората годишнина от нападението на „Хамас“ на 7 октомври. Той обаче призна, че движението все още не е унищожено напълно, съобщават световните агенции.

В 20-минутно интервю пред Бен Шапиро, Нетаняху обърка броя на заложниците, които все още са в Газа. Първо каза, че те са 40, после се поправи на 46, докато реалният им брой е 48. Това предизвика критики и искания за обяснение от семействата на заложниците.

Изявлението на израелския премиер идва, докато Израел и „Хамас“ водят непреки разговори в Египет за прилагане на 20-точковия мирен план на президента Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта. „Близо сме до края на войната, но още не сме там. „Това, което започна в Газа, ще приключи в Газа – с освобождаването на нашите 46 заложници и с края на управлението на „Хамас“, каза Нетаняху.

Според израелските власти в Газа все още има 48 заложници. От тях 47 от общо 251 души, отвлечени по време на нападението на 7 октомври 2023 г. От тях около 20 се смятат за живи, а най-малко 26 са потвърдени като загинали от израелската армия.

Семействата на заложниците искат справедливост

Семействата на заложниците и изчезналите поиска обяснение за поредната грешка на Нетаняху, която според тях отразява по-дълбоко недоволство от начина, по който той управлява кризата. Някои роднини го обвиняват, че пречи на усилията за освобождаването на близките им и поставя военните операции над дипломатическите решения.

„Целенасочената операция в Катар показа ясно, че единствената пречка пред прибирането на 48-те заложници и края на войната е премиерът Нетаняху“, заявиха семействата в свое обръщение, обвинявайки го в „тактики на забавяне“, които са довели до нови смъртни случаи сред пленените.

Критиките идват, докато Израел отбелязва втората годишнина от най-кървавото нападение в историята си, при което загинаха около 1200 души, а войната, последвала след него, е отнела живота на над 67 000 палестинци, по данни на здравното министерство в Газа.

