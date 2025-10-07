Нито един ъгъл от Ивицата Газа не е пощаден - огромна пустош, осеяна с масови гробове

Нито един ъгъл от Ивицата Газа не е пощаден от безмилостните бомбардировки на израелската армия, която удря палестинската територия от близо две години.

Разрушени сгради непрекъснато тлеят над анклава, където 78% от сградите са повредени, а над половината са напълно разрушени, според последната оценка на ООН от 6 август 2025 г., базирана на сателитни снимки.

Училища, университети, болници, земеделски земи, домове, лагери... Цялата съществуваща инфраструктура е систематично и редовно обект на атаки от Израел от началото на войната, която е причинила смъртта на най-малко 66 000 палестинци - според местните власти.

Снимка: Getty Images

Към колосалните човешки жертви, това е безпрецедентно материално разрушение, което ще изисква милиарди долари (Световната банка вече е оценила 53 милиарда само след първата година на войната) и десетилетия работа, преди територията да може да бъде възстановена и приблизително 54 милиона тона бетонни отломки, свързани с разрушенията, да бъдат разчистени.

Снимка: Getty Images

Още от първите месеци на войната няколко изследователи говореха за „урбицид“: желанието за унищожаване на един град . Сега, когато Ивицата Газа се е превърнала в огромно поле от руини, чието население е принудено да пътува от единия до другия край в множество насилствени разселвания, Израел се стреми, по-специално с подкрепата на Съединените щати, да сключи нов план за окупация на територията.

Снимка: Getty Images

На 29 септември Съединените щати представиха план за прекратяване на огъня и следвоенен план, подкрепен от Израел и арабските държави, обусловен от разоръжаването на бойците на Хамас и който предвижда контролът над територията да бъде прехвърлен на надзорен орган, наречен „Съвет за мир“, който ще ръководи палестински комитет, отговорен за управлението. Съгласно плана Израел ще запази контрола върху „буферна зона“ в анклава.

Снимка: Getty Images

„Въпреки че в плана на САЩ изрично е посочено, че няма да има принудително разселване, много жители на Газа се опасяват, че опустошенията биха могли да бъдат прелюдия към тяхното изгонване от анклава или това, което израелските власти наричат ​​„доброволна емиграция“, тъй като земята им е станала необитаема“, пише "Файненшъл таймс".

Снимка: Ройтерс

Всъщност, Бенямин Нетаняху многократно призовава палестинското население да „емигрира“ към съседни страни, по-специално Египет, докато неговият финансов министър Бецалел Смотрич вижда територията на Газа като „бонанза от недвижими имоти“, която да бъде споделена със Съединените щати, в съответствие с фантазията на Тръмп за „Ривиерата“, която беше повдигната през февруари 2025 г., преди очевидно да бъде отложена.

Снимка: Reuters

Много от 2,1-те милиона души в Газа сега живеят в палатки в лагери без течаща вода или адекватни санитарни условия, тъй като на територията е обхванат глад, а едно на всеки пет деца страда от тежко остро недохранване, съобщава УНИЦЕФ.

На 1 октомври израелският министър на отбраната Израел Кац отново заяви, че Израел затяга обсадата си на град Газа и нареди на всички останали жители да го напуснат, в противен случай те ще бъдат считани за „терористи и поддръжници на тероризма“ и по този начин елиминирани.

Снимка: EPA

В очакване на многократно отлагано прекратяване на огъня, над 80% от територията на Ивицата Газа е включена в израелските военни зони на забрана или е обект на заповеди за принудително разселване.