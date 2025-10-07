dalivali.bg
София
сега Облачно
08 Облачно
09 Облачно
10 Облачно
11 Дъжд
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Нито един ъгъл от Ивицата Газа не е пощаден - огромна пустош, осеяна с масови гробове

Най-малко 66 000 палестинци са починали от началото на конфликта в Близкия изток

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:59 ч. 07.10.2025 г.

Нито един ъгъл от Ивицата Газа не е пощаден от безмилостните бомбардировки на израелската армия, която удря палестинската територия от близо две години.

Разрушени сгради непрекъснато тлеят над анклава, където 78% от сградите са повредени, а над половината са напълно разрушени, според последната оценка на ООН от 6 август 2025 г., базирана на сателитни снимки.

Училища, университети, болници, земеделски земи, домове, лагери... Цялата съществуваща инфраструктура е систематично и редовно обект на атаки от Израел от началото на войната, която е причинила смъртта на най-малко 66 000 палестинци - според местните власти.

Снимка: Getty Images

Към колосалните човешки жертви, това е безпрецедентно материално разрушение, което ще изисква милиарди долари (Световната банка вече е оценила 53 милиарда само след първата година на войната) и десетилетия работа, преди територията да може да бъде възстановена и приблизително 54 милиона тона бетонни отломки, свързани с разрушенията, да бъдат разчистени.

Снимка: Getty Images

Още от първите месеци на войната няколко изследователи говореха за „урбицид“: желанието за унищожаване на един град . Сега, когато Ивицата Газа се е превърнала в огромно поле от руини, чието население е принудено да пътува от единия до другия край в множество насилствени разселвания, Израел се стреми, по-специално с подкрепата на Съединените щати, да сключи нов план за окупация на територията.

Снимка: Getty Images

На 29 септември Съединените щати представиха план за прекратяване на огъня и следвоенен план, подкрепен от Израел и арабските държави, обусловен от разоръжаването на бойците на Хамас и който предвижда контролът над територията да бъде прехвърлен на надзорен орган, наречен „Съвет за мир“, който ще ръководи палестински комитет, отговорен за управлението. Съгласно плана Израел ще запази контрола върху „буферна зона“ в анклава. 

Снимка: Getty Images

„Въпреки че в плана на САЩ изрично е посочено, че няма да има принудително разселване, много жители на Газа се опасяват, че опустошенията биха могли да бъдат прелюдия към тяхното изгонване от анклава или това, което израелските власти наричат ​​„доброволна емиграция“, тъй като земята им е станала необитаема“, пише "Файненшъл таймс".

Снимка: Ройтерс

Всъщност, Бенямин Нетаняху многократно призовава палестинското население да „емигрира“ към съседни страни, по-специално Египет, докато неговият финансов министър Бецалел Смотрич вижда територията на Газа като „бонанза от недвижими имоти“, която да бъде споделена със Съединените щати, в съответствие с фантазията на Тръмп за „Ривиерата“, която беше повдигната през февруари 2025 г., преди очевидно да бъде отложена.

Снимка: Reuters

Много от 2,1-те милиона души в Газа сега живеят в палатки в лагери без течаща вода или адекватни санитарни условия, тъй като на територията е обхванат глад, а едно на всеки пет деца страда от тежко остро недохранване, съобщава УНИЦЕФ.

На 1 октомври израелският министър на отбраната Израел Кац отново заяви, че Израел затяга обсадата си на град Газа и нареди на всички останали жители да го напуснат, в противен случай те ще бъдат считани за „терористи и поддръжници на тероризма“ и по този начин елиминирани.

Снимка: EPA

В очакване на многократно отлагано прекратяване на огъня, над 80% от територията на Ивицата Газа е включена в израелските военни зони на забрана или е обект на заповеди за принудително разселване. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16
Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им

Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им
3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)

3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)
Червен код за порои във вторник – 7 октомври

Червен код за порои във вторник – 7 октомври
Тази сутрин
Снимка: „Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало“: Коментар на Иван Демерджиев и Антон Станков
„Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало“: Коментар на Иван Демерджиев и Антон Станков
Снимка: Собственикът на касата с пари, отнесена в морето: В нея няма 2 милиона, има документи на камиони и багери
Собственикът на касата с пари, отнесена в морето: В нея няма 2 милиона, има документи на камиони и багери
Снимка: Кметовете на „Люлин“ и „Красно село“ с критики към общината за кризисното сметоизвозване
Кметовете на „Люлин“ и „Красно село“ с критики към общината за кризисното сметоизвозване
Лице в лице
Снимка: Пътят на водата и пътят на закона
Пътят на водата и пътят на закона
Снимка: Драгомир Стойнев за водното бедствие и водната криза
Драгомир Стойнев за водното бедствие и водната криза
Снимка: Ивайло Мирчев за Антикорупционната комисия
Ивайло Мирчев за Антикорупционната комисия
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели