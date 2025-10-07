dalivali.bg
София
сега Облачно
08 Облачно
09 Облачно
10 Облачно
11 Дъжд
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Най-кървавият ден в историята на Израел: Две години от атаката на 7 октомври

Планирано е събиране близо до Беери, на мястото на музикалния фестивал „Нова“ в пустинята Негев

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:13 ч. 07.10.2025 г.

Израел отбелязва втората годишнина от 7 октомври 2023 г., най-кървавия ден в историята си, на фона на непреки преговори между радикалната палестинска групировка „Хамас“ и израелското правителство в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната, опустошила този населен с палестинци анклав, посочва Франс прес.

Снимка: Reuters

Тази сутринта е планирано събиране близо до Беери, на мястото на музикалния фестивал „Нова“ в пустинята Негев - сцена на най-жестокото клане, извършено от бойците на палестинското ислямистко движение при изненадващата им атака в южната част на Израел на сутринта на 7 октомври 2023 г.

Семействата и приятелите на жертвите ще почетат паметта на повече от 370 души, предимно млади хора, убити по време на този мащабен технофестивал в покрайнините на Ивицата Газа.

Другият важен момент от деня се очаква да бъде при залез слънце в Тел Авив, където е планирана церемония, организирана по инициатива на семействата на жертвите от атаката на 7 октомври, на емблематичния „площад на заложниците“, епицентър на протестите за освобождаването на всички отвлечени по време на атаката на „Хамас“.

Официалните възпоменателни церемонии са планирани за 16 октомври, след края на еврейския празник Сукот. По стечение на обстоятелствата в еврейския календар, 7 октомври тази година се пада в първия ден на този празник.

Нито един ъгъл от Ивицата Газа не е пощаден - огромна пустош, осеяна с масови гробове

Преди две години атаката беше извършена в последния ден от осемдневния празник, навръх шабат.

Защитени от залпове от ракети, изстреляни от ивицата Газа, няколко хиляди бойци от „Хамас“ и други палестински групировки пробиха смятаната за непреодолима бариера за сигурност, издигната от Израел по протежение на ивицата Газа, атакуваха военни бази и убиваха на случаен принцип по пътищата, в кибуци, градове и села, отбелязва АФП.

Какви са шансовете за мир в Ивицата Газа?

На Израел му бяха необходими не по-малко от три дни, за да възвърне контрола над територията си с цената на тежки загуби.

От израелска страна атаката от 7 октомври взе 1219 жертви, предимно цивилни, по данни на АФП, базирани на официална информация. От 251 отвлечени на този ден 47 все още са заложници в Газа, от които 25 са мъртви според израелската армията.

Снимка: Reuters

Оттогава над 67 160 палестинци загубиха живота си в Ивицата Газа по време на израелската кампания за унищожаване на „Хамас“, според министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на групировката.

Министерството, чиито данни се считат за надеждни от ООН, не уточнява броя на убитите бойци, но според неговите данни повече от половината от загиналите са непълнолетни и жени.

Още вчера стотици израелци дойдоха да почетат паметта на жертвите под евкалиптовите дървета в мемориала на „Нова“.

Снимка: CNN

От другата страна на границата, Ивицата Газа е изправена пред катастрофална хуманитарна ситуация. Сред руините стотици хиляди разселени хора се тълпят в пренаселени палаткови лагери, където им липсва почти всичко.

На втората годишнина от атаката на 7 октомври генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова страните да сложат край на войната в Газа, отбелязва ДПА.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16
Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им

Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им
3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)

3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)
Червен код за порои във вторник – 7 октомври

Червен код за порои във вторник – 7 октомври
Тази сутрин
Снимка: „Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало“: Коментар на Иван Демерджиев и Антон Станков
„Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало“: Коментар на Иван Демерджиев и Антон Станков
Снимка: Собственикът на касата с пари, отнесена в морето: В нея няма 2 милиона, има документи на камиони и багери
Собственикът на касата с пари, отнесена в морето: В нея няма 2 милиона, има документи на камиони и багери
Снимка: Кметовете на „Люлин“ и „Красно село“ с критики към общината за кризисното сметоизвозване
Кметовете на „Люлин“ и „Красно село“ с критики към общината за кризисното сметоизвозване
Лице в лице
Снимка: Пътят на водата и пътят на закона
Пътят на водата и пътят на закона
Снимка: Драгомир Стойнев за водното бедствие и водната криза
Драгомир Стойнев за водното бедствие и водната криза
Снимка: Ивайло Мирчев за Антикорупционната комисия
Ивайло Мирчев за Антикорупционната комисия
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели