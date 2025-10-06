Нова надежда за край на войната в Ивицата Газа има в навечерието на втората годишнина от атаката на „Хамас“ срещу Израел.

Тази вечер в Египет започват преговорите за прилагането на американския план за мир.

Разговорите между „Хамас“ и Израел не се водят пряко, а чрез посредници от САЩ и Катар.

Делегацията на Израел е водена от министъра по стратегическите въпроси Рон Дермер.

Преговарящите от страна на „Хамас“ са водени от Халил ал-Хая, най-високопоставеният лидер на групировката извън Газа.

Той беше сред целите на израелската атака срещу щаба на ислямистката организация в Доха миналия месец.

Разговорите днес са първите след опита на Тел Авив да ликвидира ръководството на организацията.

Преговорите са натоварени с много високи очаквания. Според немалко анализатори Израел и „Хамас“ никога не са били по-близо до споразумение за край на войната.

Но мирният план на Тръмп от 20-ет точки всъщност е само рамка, дълъг едва няколко страници. И все още има сериозни спорни въпроси. Заради това се очаква кръгът от разговори да продължи няколко дни. До момента „Хамас“ са приели само частично плана.

Съгласиха се да освободят всички израелски заложници – живи и починали. Анализатори обаче отбелязват, че заложниците са единствената им разменна монета – и не е ясно дали биха ги пуснали преди финализирането на всички детайли.

Разногласия се очакват по условията за разоръжаването на „Хамас“ и искането те да не участват във властта в Газа. И още нещо – израелското изтегляне от ивицата. По план трябва да стане на три етапа, но липсва конкретен график.

