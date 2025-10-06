Делегати от "Хамас" и Израел пристигнаха в египетския курорт Шарм ел-Шейх за преговорите, насочени към прекратяване на войната в Ивицата Газа, предаде АФП.

Преговорите, посредничени от Египет, Катар и САЩ, ще обсъждат детайлите на предложение от американския президент Доналд Тръмп за обмен на затворници и заложници и за прекратяване на огъня в Газа.

Според плана на Тръмп, "Хамас" трябва да освободи заложниците, държани в Газа след нападението от 7 октомври. В замяна Израел трябва да освободи 250 палестинци с доживотни присъди и над 1700 задържани от Газа по време на войната.

Американският план, подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, предвижда прекратяване на бойните действия, освобождаване на заложниците в рамките на 72 часа, постепенно изтегляне на израелските сили от Газа и разоръжаване на Хамас — нещо, което групировката традиционно определя като „червена линия“.

Съгласно предложението, управлението на територията ще бъде поето от технократичен орган под надзора на временна преходна администрация, ръководена лично от Тръмп.

