Седмица след като американският президент Доналд Тръмп обяви 20-точковия си план за мир в Газа, днес в Египет започват непреки преговори между „Хамас“ и Израел.

Преговарящите от двете страни ще се срещнат в курорта Шарм ел-Шейх на Червено море, заедно със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнер и министърът на външните работи на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.

В свое изявление в петък „Хамас“ временно се съгласи да освободи всички останали израелски заложници, включително около 20, за които се смята, че са все още живи.

„Хамас“ обаче заяви, че иска по-нататъшни преговори по други части от плана на Тръмп.

А снощи в социалната си мрежа Truth Social Тръмп разкри, че „положителните дискусии“ са „много успешни и напредват бързо“.

„Моля всички да ДЕЙСТВАТ БЪРЗО“, предупреди той.

„ВРЕМЕТО Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ИНАЧЕ ЩЕ НАСТЪПИ МАСОВО КРЪВОПРОЛИТИЕ – НЕЩО, КОЕТО НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ВИДИ“, написа още американският лидер в профила си.

Очаква се преговорите в Египет да бъдат сред най-важните от началото на войната.

