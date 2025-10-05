Американският президент Доналд Тръмп казва, че Нетаняху е съгласен да прекрати бомбардировките в Газа, съобщава Ройтерс. Той посочи още, че скоро ще разбере дали "Хамас" е сериозен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Хамас" ще бъде „напълно унищожен“, ако откаже да се откаже от властта и контрола над Газа, тъй като той се стреми да реализира плана си за прекратяване на конфликта в Газа.

На въпроса дали израелският премиер Бенямин Нетаняху е съгласен с прекратяването на бомбардировките в Газа и подкрепя по-широката визия на САЩ, Тръмп отговори в събота пред CNN: „Да, Биби“.

Войната в Газа „все още не е приключила“, заяви американският държавен секретар Марко Рубио, като описа освобождаването на заложниците, държани от "Хамас", като първа фаза, докато подробностите за това, което ще се случи след това, все още трябва да бъдат изработени.

Той каза, че "Хамас" „по принцип“ е приел предложението на президента Доналд Тръмп и рамката за освобождаване на заложниците, докато се провеждат срещи за координиране на логистиката по този въпрос.

„Те също са се съгласили, по принцип и в общи линии, да се присъединят към тази идея за това, което ще се случи след това“, каза той. „Много подробности ще трябва да бъдат изработени.“

Той заяви, че САЩ ще разберат „много бързо“ дали "Хамас" е сериозен или не по време на текущите технически преговори за координиране на освобождаването на заложниците.

„Първият приоритет, по който смятаме, че можем да постигнем нещо много бързо, е освобождаването на всички заложници в замяна на оттеглянето на Израел“ до жълтата линия – където Израел се намираше в Газа в средата на август – каза Рубио.

Той описа втората фаза от дългосрочното бъдеще на Газа като „още по-трудна“.

„Какво ще се случи, след като Израел се оттегли до жълтата линия и потенциално отвъд нея, с развитието на ситуацията? Как ще се създаде палестинско технократично ръководство, което не е "Хамас"?“ каза Рубио. „Как ще се разоръжат терористичните групи, които ще строят тунели и ще провеждат атаки срещу Израел? Как ще се постигне тяхната демобилизация?“

„Всичко това ще бъде трудно, но е от решаващо значение, защото без него няма да има траен мир“, добави той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK