Предпазливи са надеждите за бъдещо примирие в Ивицата Газа, след като късно снощи „Хамас“ отговориха на плана на Доналд Тръмп. Много въпроси обаче остават.

Въпреки че заявиха готовност за освобождаване на заложниците, от терористичната организация поставиха редица условия и предложиха преговори за тяхното изясняване.

„Ако окупацията приключи и има палестинска държава, „Хамас“ повече няма да държим никакви оръжия. Но никога няма да приемем някой не-палестинец да управлява палестинците. Няма как някой като Тони Блеър да бъде губернатор на Газа“, обяви Муса Абу Марзук, високопоставен представител на „Хамас“.

Американският президент Доналд Тръмп приветства отговора на „Хамас“ и чрез социалните мрежи призова Тел Авив да спре да бомбардира Ивицата Газа.

Взривове се чуха и тази нощ, а сутринта от израелската армия заявиха, че се готвят за изпълнение на първа фаза от плана на Тръмп.

„Искам да благодаря на държавите, които ми помогнаха в това: Катар, Турция, Саудитска Арабия, Египет, Йордания и много други. Трябва ни окончателно споразумение. Но това е много специален ден“, гласи част от изявление на президента Доналд Тръмп, което беше публикувано в социалната му мрежа Truth Social.

Съюзниците в региона също приветстваха развитието. От Доха са започнали координация с Кайро и Вашингтон за продължаване на преговорите за постигане на трайно примирие.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK