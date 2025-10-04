Израелската армия ще намали активността на войските си в Газа „до минимум“, съобщи репортер на официалната военна радиостанция на Израел, цитиран от Би Би Си.

„След обявяването на Тръмп, политическият ешелон инструктира Израелската армия да спре операцията по окупация на Газа“, обяви репортерът Дорон Кадош.

Той добавя, че на военните е било наредено да извършват само отбранителни операции.

В петък вечерта „Хамас“ обяви, че се съгласява да освободи всички израелски заложници — както живи, така и загиналите — в рамките на предложеното от президента на САЩ Доналд Тръмп мирно споразумение за Газа.

В отговор на това премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че Израел се готви незабавно да приложи първата фаза от плана на Тръмп.

Съобщенията дойдоха часове след като президентът на САЩ даде на „Хамас“ краен срок в неделя да приеме мирния план или да се изправи пред „ад, какъвто никой досега не е виждал“.

Засега „Хамас“ не споменава ключово изискване на плана – да се съгласи на разоръжаването си и да не играе по-нататъшна роля в управлението на Газа.

Междувременно американският президент в кратко видео послание обеща, че съгласно мирния план за Ивицата Газа „всички страни ще бъдат третирани справедливо“.

„Днес е велик ден. Ще видим как ще се развие. Сега трябва да финализираме подробностите“, гласи част от изявлението на Тръмп, публикувано в социалната му мрежа Truth Social.

