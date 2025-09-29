Белият дом публикува план от 20 точки за уреждане на проблема в Газа, който предвижда временно външно управление с международно участие под ръководството на Доналд Тръмп.

Тръмп казва, че планът е получил предложения от „толкова много страни“, включително Саудитска Арабия, Катар, Йордания и Египет.

Арабските и мюсюлманските страни са се ангажирали да „демилитаризират Газа“ като част от плана, заяви Тръмп, добавяйки, че Нетаняху ще има подкрепата на САЩ, за да „направи каквото трябва“, за да „унищожи“ "Хамас".

Снимка: Reuters

Планът не предвижда принудително разселване на жителите на палестинския анклав според документа, публикуван от Белия дом.

„Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно“, се казва в публикувания план.

„Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа“, се посочва още в документа.

Американските предложения за уреждане на проблема в Ивицата Газа не предвиждат анексиране или окупация на палестинския анклав от Израел, но призовават за разполагане на „международни стабилизационни сили“ там.

„Израел няма да окупира или анексира Газа“, се казва в документа.

Снимка: Reuters

„Съединените щати ще работят с арабски и други международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа“, се казва в плана.

Това също така потвърждава, че според Вашингтон радикалното палестинско движение „Хамас" и други групировки са съгласни да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, под каквато и да е форма.

Нетаняху подкрепи плана на Тръмп за прекратяване на войната. В същото време "Хамас" твърди, че предложението не му е било изпратено официално.

Снимка: Reuters

Планът бе публикуван на срещата на Доналд Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това е планът, който американският президент бе разпространил сред арабските лидери миналата седмица по време на срещата им в Ню Йорк в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Предложеният план включва „съвет за мир“, който да наблюдава изпълнението му, начело с Тръмп, който твърди, че бившият британски премиер Тони Блеър също ще участва.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK