Израелският премиер Бенямин Нетаняху се извини на министър-председателя на Катар за удара в Доха, докато е в Белия дом, съобщиха множество медии.

Според Axios, който пръв съобщи за разговора, Нетаняху се е извинил на шейх Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани за нарушаване на суверенитета на Катар при извършването на удара и е изразил съжаление за убийството на цивилен, информира БГНЕС.

Според израелския източник на Си Ен Ен, Нетаняху обаче не е казал, че съжалява за атаката срещу Хамас.

Axios съобщи, че извинението е било ключово условие на Катар за възобновяване на посредничеството с Хамас по споразумение за прекратяване на войната в Газа и освобождаване на останалите заложници.

Технически екип от Катар също е в Белия дом, съобщи друг източник, запознат с преговорите.

Жителите на Газа няма да бъдат насилствено разселвани, а президентът Доналд Тръмп ще оглави преходен орган, гласи мирният план, публикуван в понеделник от Белия дом. Освен това жителите ще бъдат „насърчени да останат“.

Планът бе публикуван на срещата на Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху, това е планът, който американският президент бе разпространил сред арабските лидери миналата седмица по време на срещата им в Ню Йорк в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Но нямаше непосредствени признаци, че Нетаняху се е съгласил с него.

