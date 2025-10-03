Американският президент Доналд Тръмп с ултиматум към „Хамас“ - до неделя вечерта да постигне споразумение по обявения план за бъдещето на Газа. Той обяви в социалната си мрежа Truth Social, че това е „последен шанс“ за терористичната организация и в противен случай „адът ще се отвори“ за нея.

„Трябва да се постигне споразумение с „Хамас“ до неделя вечерта в 18:00 часа вашингтонско време. Всяка държава го е подписала! Ако това ПОСЛЕДНО споразумение не бъде постигнато, срещу Хамас ще се развихри АД, какъвто никой досега не е виждал“, гласи публикацията на Тръмп.

„Ще имаме МИР в Близкия изток по един или друг начин. Насилието и кръвопролитията ще спрат“, заяви американският лидер.

Мирният план, представен на 29 септември от президента Тръмп и одобрен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, призовава „Хамас“ да освободи всички останали израелски заложници в рамките на 72 часа и израелската армия да започне поетапно изтегляне от части от ивицата Газа.

В него се предлагаше също така части от Газа да бъдат предадени на „технократичен“ палестински комитет и да се разполагат временни сили за сигурност, подкрепени от арабски държави. Тръмп ще председателства комитета, който той нарече „Съвет на мира“.

