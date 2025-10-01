Мирният план на Доналд Тръмп за Близкия изток предизвика серия от коментари и анализи, но според експерти той по-скоро очертава рамка за преговори, отколкото конкретен път към мир.

Документът включва 20 точки, но само част от тях съдържат ясни срокове и конкретни ангажименти. Останалото са принципи, които съответстват на дългогодишните позиции на Израел и международната общност.

Палестинска държава – въпреки предишни остри критики към европейските лидери за признаването ѝ, Тръмп изненадващо допусна възможността за палестинска държавност.

Ултиматум към „Хамас“ – организацията трябва да приеме плана или да бъде оставена „на Бенямин Нетаняху да довърши започнатото“.

Най-голямото предимство на плана е широката международна подкрепа – от САЩ и ЕС, през арабски държави, до страни като Пакистан, които не признават Израел. Това изолира „Хамас“ и поставя организацията в силен натиск, смятат експерти.

В документа обаче има и спорни елементи: предвижда се разоръжаване и разпускане на „Хамас“, както и временно управление на Газа с международно участие. Именно тази точка напомня на арабските общества за колониалното минало и среща сериозни резерви.

