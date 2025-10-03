„Хамас“ обяви, че се съгласява да освободи всички израелски заложници — както живи, така и загиналите — в рамките на предложеното от президента на САЩ Доналд Тръмп мирно споразумение за Газа.

„Хамас“ изрази готовност веднага да започне преговори за уточняване на детайлите около плана.

Предложението на Тръмп включва 20-точков план, който предвижда незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на всички израелски заложници и палестински затворници, както и временно международно управление на Газа, съвместно с бившия британски премиер Тони Блеър.

В замяна, Израел ще освободи 1 950 палестински затворници, включително 250, осъдени на доживотен затвор.

По-рано днес американският държавен глава обяви срок до неделя, 5 октомври, 18:00 часа (Вашингтонско време), за „Хамас“ да приеме предложението. И предупреди, че ако това не се случи, ще последва „ад, какъвто никой досега не е виждал“.

