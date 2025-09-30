Европейски и лидери от Близкия изток изразиха подкрепа за новия план на САЩ за мир в Газа, предложен от президента Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху във вчерашния ден.

Те определиха инициативата като шанс за прекратяване на военните действия и основа за постигане на трайно решение на конфликта.

В същото време ръководителят на „Палестински ислямски джихад“ Зияд ал-Нахала критикува плана, наричайки го „рецепта за взривяване на региона“. Групировката, която също държи заложници и е подкрепяна от Иран, заяви, че предложението не гарантира защитата на палестинските интереси и настоя, че въпросът с оръжията на движението може да се обсъжда само в рамките на политическо решение за независима палестинска държава на границите от 1967 г.

Планът на Тръмп предвижда, след като двете страни се съгласят, пълно оказване на хуманитарна помощ в Газа и временно управление чрез „технократичен, аполитичен палестински комитет“ под международен надзор. Израел ще прекрати окупацията и не предвижда анексиране на територията.

В съвместна декларация външните министри на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан заявиха, че приветстват „лидерството и искрените усилия на президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа“.

Те подчертаха готовността си да работят със САЩ по финализиране и прилагане на споразумението, което според тях трябва да доведе до решение с две държави, при което Газа ще бъде интегрирана с Западния бряг в бъдеща палестинска държава.

Европейските лидери също реагираха положително. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че е „обнадежден“ от реакцията на Нетаняху и призова всички страни „да дадат истински шанс на мира“.

Британският премиер Киър Стармър подчерта, че „Хамас трябва да се съгласи с плана и да прекрати страданието, като освободи всички останали заложници“.

Френският президент Еманюел Макрон увери, че Франция е готова да допринесе за усилията, които „трябва да проправят пътя към траен мир в региона на основата на решение с две държави“.

Премиерката на Италия Джорджа Мелони нарече инициативата „възможен повратен момент“ и призова всички страни да се възползват от шанса.

Бившият британски премиер Тони Блеър, който ще бъде част от международния орган за преходно управление на Газа, определи плана като „смел и интелигентен“.

Припомняме, че вчера в Белия дом Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху представиха 20-точковия мирен план, който предвижда незабавно прекратяване на военните действия и освобождаване на израелски заложници в замяна на задържани палестинци.

Планът включва и създаване на временен аполитичен орган за управление на Газа под международен надзор, като същевременно изключва всякаква роля на „Хамас“ в бъдещото управление.

