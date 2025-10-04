Войната започна преди две години, на 7-и октомври, след като 6 хиляди бойци на „Хамас“ нападнаха израелските населени места около границата с Ивицата Газа.

Преди две години те се събират, за да посрещнат изгрева на слънцето и да празнуват приятелството. 378 от тях не се завръщат у дома.

Рейв-фестивалът в пустинята Негев е мястото с най-много убити при атаките на "Хамас" на 7-и октомври.

Хен и приятелят й също са там, но по чудо успяват да се измъкнат.

Момичето описва сцени, които би искала да забрави.

Минути по-късно започва ракетен обстрел от Ивицата Газа. Спомените на Хен се редят минута по минута, между които има бели петна.



В опита да се спасят тръгват на север и стават свидетели на убийства, на атаки в бомбоубежища, попадат в престрелка. Пресичат шосе 232 – основния път на терористите. На един завой се сблъскват очи в очи с тях.



Бягство като в игра на ужасите, разказва Хен и на моменти замлъква, за да овладее паник атаките от спомените. С приятеля й успяват да стигнат кибуца Саат по обяд. Крият се там повече от 7 часа, докато Хамас са в съседния Кфар Аза.

На юг, на малко повече от километър от Нир Оз е границата с Ивицата Газа. Две години по-късно кибуцът още пази следите от 7 октомври, но и вече се променя.

Ариен е тук доброволно, за да превърне мястото отново в дом.



Из алеите срещаме Емнон от Калифорния. Разказва, че преди атаките палестинци от Газа са помагали в стопанствата тук, в Израел.



Две години по-късно Хен все още се бори с кошмара от 7-и октомври. И се моли да види живи тези, които все още са в плен на "Хамас".

На запад, където слънцето залязва, войната, започнала след 7-и октомври, продължава…и взима жертви и от двете страни на границата.

